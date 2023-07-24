В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Грабаря рассказали об изучении иконы «Троица»

Ян Брацкий
14:47 24.07.2023
Для хранения иконы подготовлено специальное помещение с особым климат-контролем и световым режимом.
В центре Грабаря рассказали об изучении иконы «Троица»
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Специалисты-реставраторы проводят исследование иконы «Троица» Андрея Рублева. Дальнейшее задание по сохранению святыни будет сформировано по результатам этих работ. Об этом «Звезде» рассказала представитель центра Грабаря Елена Проханова.

«В данный момент специалисты-реставраторы проводят исследование состояния сохранности иконы. По окончании работ результаты будут представлены расширенному реставрационному совету Реставрационного центра имени Грабаря. По итогам обсуждения на реставрационном совете будет сформировано задание по дальнейшей работе по сохранению памятника», - отметила Проханова.

О том, что знаменитая икона Андрея Рублева доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, стало известно ранее. Ящик с ней вскроют сегодня чуть позже. Согласно музейным нормам, необходимо выждать некоторое время. Все время икона будет находиться в специальном помещении с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом. Напомним, договор о передаче Третьяковской галереей «Троицы» в пользование Троице-Сергиевой Лавре был подписан 12 июля этого года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:09 В стране и мире
В МИД заявили о праве Москвы на жесткий ответ после атак украинских дронов
14:25 В стране и мире
Twitter заменил синюю птицу в логотипе на букву X
14:19 В стране и мире
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
13:59 В стране и мире
Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля
13:28 В стране и мире
Guardian: в выловленном у АЭС «Фукусима» окуне уровень цезия в 180 раз превысил норму
Популярное
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.