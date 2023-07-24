В центре Грабаря рассказали об изучении иконы «Троица»

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Специалисты-реставраторы проводят исследование иконы «Троица» Андрея Рублева. Дальнейшее задание по сохранению святыни будет сформировано по результатам этих работ. Об этом «Звезде» рассказала представитель центра Грабаря Елена Проханова.

«В данный момент специалисты-реставраторы проводят исследование состояния сохранности иконы. По окончании работ результаты будут представлены расширенному реставрационному совету Реставрационного центра имени Грабаря. По итогам обсуждения на реставрационном совете будет сформировано задание по дальнейшей работе по сохранению памятника», - отметила Проханова.

О том, что знаменитая икона Андрея Рублева доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, стало известно ранее. Ящик с ней вскроют сегодня чуть позже. Согласно музейным нормам, необходимо выждать некоторое время. Все время икона будет находиться в специальном помещении с регулируемым климат-контролем, системой газового пожаротушения и специальным световым режимом. Напомним, договор о передаче Третьяковской галереей «Троицы» в пользование Троице-Сергиевой Лавре был подписан 12 июля этого года.