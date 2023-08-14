В стране и мире МВТФ Армия-2023 Шойгу: военная техника Запада в реальном бою оказалась далеко не безупречной Сергей Шойгу подчеркнул, что в зоне проведения спецоперации техника и вооружение России показывает надежность и эффективность. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная военная техника оказалась далеко не безупречной. «В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность, при этом широко разрекламированная западная техника оказалась на деле далеко не безупречной», - заявил министр, открывая Международный военно-технический форум «Армия-2023». Он предложил посетителям выставки убедиться в этом, осмотрев экспозицию трофейного вооружения. Кроме этого, Сергей Шойгу подчеркнул, что тот факт, что иностранные делегации приехали на российский форум, несмотря на на сложную политическую ситуацию в мире - это лучший ответ «любителям санкций». Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика