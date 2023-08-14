Шойгу продемонстрировали макет новой цифровой панели управления для надводных кораблей

Новые панели будут в первую очередь устанавливать на малые ракетные корабли и тральщики.

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Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов показал министру обороны РФ Сергею Шойгу макеты новой панели управления для надводных кораблей, которые выставлены на одном из стендов Международного военно-технического форума «Армия-2023». Данные панели будут в первую очередь устанавливать на малые ракетные корабли и тральщики.

«Мы ушли от аналоговых приборов, причем это 3D-технологии... За этим будущее», - отметил адмирал.

Министр обороны в свою очередь указал на важность стандартизации подобной системы для дальнейшей ее установки в любые типы кораблей.

Также в ходе посещения авиационной экспозиции на аэродроме Кубинка Шойгу осмотрел новейшие ракеты для истребителя пятого поколения Су-57. Также главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении этих самолетов в зоне специальной военной операции.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. В мероприятии примут участие представители Минобороны России, ключевые фигуры военно-промышленного комплекса и главы крупнейших корпораций. Гостями форума станут представители 108 стран.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.