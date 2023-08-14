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Тестовые испытания беспилотника «Охотник» должны пройти в 2024 году

15:47 14.08.2023
Ударный беспилотник может быть востребован не только в РФ, но и за рубежом, заявил первый заместителя гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Тестовые испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник» планируют провести в 2024 году, рассказал в студии «Звезды» первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

«Тестовые испытания "Охотника" должны пройти в следующем году, и, соответственно, мы должны выйти в серию», - сказал он на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

По словам Артякова, беспилотный летательный аппарат будет пользоваться спросом не только внутри России, но и у иностранных заказчиков. Также он рассказал о перспективах применения Су-57 и беспилотника С-70 «Охотник», который оснащен системой искусственного интеллекта (ИИ).

Беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. Впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57.

Ранее сообщалось, что министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» показали новейшие средства поражения для Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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