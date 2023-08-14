Агутин объяснил, почему проигнорировал SHAMAN на шоу «Голос»
Певец и композитор Леонид Агутин признался, почему не повернулся к SHAMAN (Ярославу Дронову) во время прослушиваний на шоу «Голос». По его словам, у Дронова ярко выраженное народное исполнение, а главной народницей в России считается Пелагея.
«У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея», - заявил Агутин в интервью Надежде Стрелец.
Музыкант рассказал, что у каждого наставника была своя роль. Так, например, Александр Градский брал к себе вокалистов с академической манерой голоса.
Ранее стало известно, что SHAMAN будет помогать 16-летнему Никите Бобровскому с Донбасса подготовиться к учебе в московском институте музыки имени А. Г. Шнитке. Этим летом Никита впервые вышел на большую сцену в компании звезд.