Агутин объяснил, почему проигнорировал SHAMAN на шоу «Голос»

По словам Леонида Агутина, у каждого наставника на шоу «Голос» есть своя роль. Сам артист не берет в свою команду народников.

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Певец и композитор Леонид Агутин признался, почему не повернулся к SHAMAN (Ярославу Дронову) во время прослушиваний на шоу «Голос». По его словам, у Дронова ярко выраженное народное исполнение, а главной народницей в России считается Пелагея.

«У него сильный голос, но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея», - заявил Агутин в интервью Надежде Стрелец.

Музыкант рассказал, что у каждого наставника была своя роль. Так, например, Александр Градский брал к себе вокалистов с академической манерой голоса.

Ранее стало известно, что SHAMAN будет помогать 16-летнему Никите Бобровскому с Донбасса подготовиться к учебе в московском институте музыки имени А. Г. Шнитке. Этим летом Никита впервые вышел на большую сцену в компании звезд.