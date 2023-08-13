SHAMAN поможет 16-летнему парню с Донбасса подготовиться к учебе в московском институте

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выросший в Донецке 16-летний Никита Бобровский этим летом впервые вышел на большую сцену в компании звезд отечественной эстрады, которые решили поделиться опытом с талантливыми ребятами из Донбасса. Для парня выступление значило больше, чем просто шанс появиться на телевидении. Он хотел победить ради отца.

«Именно с папой мы приняли решение поступить в музыкальный колледж, и поэтому я просто обязан довести дело до конца. То дело, которое начали мы вдвоем», - говорит Никита.

Никите справиться с волнением помогал популярный певец SHAMAN. После выступления их общение не прекратилось. Сейчас Ярослав Дронов помогает парню подготовиться к учебе в московском институте музыки имени А.Г. Шнитке.

«Начинающим артистам нужно давать дорогу и помогать. И я хотя бы хоть как-то, надеюсь, приложил свою руку, сердце и душу, поэтому исполнил вместе с Никитой дуэт», - говорит SHAMAN.

Детство у Никиты вышло почти фронтовое. Район города, где живут Бобровские, постоянно обстреливают. Отец мальчика и преподаватель ударных в прошлом году отправился в зону спецоперации и дошел до Мариуполя, где погиб.

Напомним, на телеканале «Звезда» прошел конкурс «За Победу». Никита Бобровский стал первым финалистом, который благодаря конкурсу сможет получить достойное образование и раскрыть свой творческий потенциал. Впереди парня ждет подготовка на грант мэра Москвы. Может уже через пару лет и сам Никита станет звездой российской эстрады.