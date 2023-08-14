На «Курганмашзаводе» заявили, что БМД-4М хвалят бойцы при стрельбе с закрытых позиций

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Российские военные положительно оценивают возможности боевой машины десанта БМД - 4М. Об использовании боевых машин в зоне специальной военной операции рассказал заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» Роман Хромов в студии «Звезды».

«БМП-3 - "рабочая лошадка" пехоты и сейчас основная машина, которая там используется. По БМД-4 положительные отзывы по части ее использования при стрельбе с закрытых позиций. По сравнению с западными образцами вы видите, что трофейные образцы БМП-3 противник использует постоянно. Машины, которые каким-то образом захватили, они эксплуатируют. А западную технику они бросают при первой же возможности», - сказал он.

Тем не менее российские специалисты изучают трофейную технику западного производства, чтобы учитывать сильные и слабые стороны противника, а также внедрять новые технологические решения при производстве.

Между тем главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов сравнил отечественные БМП с западными. Он отметил, что наши боевые машины маневреннее и лучше вооружены, однако оснащены менее прочной броней.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.