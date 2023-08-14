Путин заявил, что более 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на «Армии-2023»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в приветственном слове к гостям Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что свою продукцию на нем экспонируют 80 иностранных организаций.

«Все больше иностранных военно-промышленных компаний становится участниками форума. Если в прошлом году экспонировали продукцию 32 организации, то в этом - 82», - сказал он.

На стендах, экспозициях и полигонах парка 1 500 российских предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, отметил глава государства. Особое внимание на форуме уделено беспилотникам.

Путин заявил об открытости нашей страны к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы.