Путин заявил, что более 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на «Армии-2023»
По словам президента России, особое внимание на форуме уделено беспилотникам.
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Президент России Владимир Путин в приветственном слове к гостям Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что свою продукцию на нем экспонируют 80 иностранных организаций.
«Все больше иностранных военно-промышленных компаний становится участниками форума. Если в прошлом году экспонировали продукцию 32 организации, то в этом - 82», - сказал он.
На стендах, экспозициях и полигонах парка 1 500 российских предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, отметил глава государства. Особое внимание на форуме уделено беспилотникам.
Путин заявил об открытости нашей страны к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы.