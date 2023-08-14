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Путин заявил, что особое внимание на «Армии-2023» будет уделено беспилотникам

Алексей Курильченко
13:11 14.08.2023
По словам президента России, речь идет о создании новой наукоемкой отрасли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что особое внимание в ходе форума «Армия-2023» будет уделено беспилотным летательным аппаратам. По словам президента, сегодня разработка БПЛА становится самостоятельной высокотехнологичной отраслью.

«Особое внимание на площадках форума будет уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой, самостоятельной, наукоемкой и высокотехнологичной отрасли», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что свою продукцию на форуме «Армия-2023» экспонируют 80 иностранных организаций.

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