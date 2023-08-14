Шойгу провел переговоры с коллегой из Белоруссии на полях «Армии-2023»
Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает МО РФ.
Переговоры прошли на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023». Главы оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
Также Шойгу осмотрел экспозицию, которую представила Белоруссия на форуме.
В свою очередь, Хренин заявил, что форум «Армия» стал символом установления развития стратегического партнерства. Он также заметил, что форум позволяет находить пути решения проблем в сфере безопасности.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.