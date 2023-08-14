На форуме «Армия-2023» рассказали о скульптуре героям Мьянмы, созданной по инициативе Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу настоял на том, чтобы бирманский воин в скульптуре стоял одной ногой на японской катане.

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Директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская рассказала, какой вклад внес министр обороны России Сергей Шойгу в создание скульптуры, посвященной героям Мьянмы. В интервью «Звезде» она сообщила, что именно Шойгу подсказал, чтобы бирманский воин одной ногой стоял на японской катане.

«Скульптура посвящена героям Мьянмы, которые внесли свой вклад во Вторую мировую войну в борьбе с японским милитаризмом. Скульптура была создана по инициативе министра обороны Сергея Кужугетовича, он даже принял участие в ее художественном смысле. Там два бирманских воина стоят на попранном флаге японском и катане. Вот министр обороны сказал, что принципиально, чтобы нога бирманского воина стояла именно на катане», - поделилась Самарская.

Она уточнила, что, согласно изначальной задумке, нога бойца просто стояла в стороне.

Создателю скульптуры Алексею Чебаненко, как призналась Самарская, было непросто, особенно при работе с формой и обмундированием бойцов. Нужно было учесть все нюансы, для чего бирманская сторона предоставила ему фотографии и исторические хроники соответствующей эпохи.

Памятник открылся сегодня при участии министров обороны России и Мьянмы, а также посла Мьянмы. По словам Татьяны Самарской, бирманская сторона была «в восторге», так как не ожидала такого уважения к их истории.

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