Армия спецоперация МО РФ: два украинских беспилотника уничтожены в небе Белгородской области Неприятельские летательные аппараты были сбиты средствами ПВО Вооруженных сил России. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о пресечении украинской попытки провести террористические атаки по территории РФ. «Четырнадцатого августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве заметили, что украинские беспилотники были обнаружены и уничтожены в небе над территорией Белгородской области средствами ПВО Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» тремя выстрелами сорвал попытку наступления украинских боевиков. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика