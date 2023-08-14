Форум «Армия-2023» официально объявлен открытым

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В подмосковном парке «Патриот» глава российского Министерства Обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2023» открытым.

«Добрый день уважаемые друзья. Рад приветствовать вас на открытии международного военно-технического форума "Армия-2023"», - заявил Шойгу.

Шойгу добавил, что сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» присутствуют делегации оборонных ведомств и представители промышленности из многих стран мира.

Глава Минобороны РФ обратил внимание, что они нашли возможность приехать несмотря на сложную международную обстановку, тем самым показав свое стремление продолжать контакты, укреплять и развивать обоюдовыгодное сотрудничество.

Шойгу назвал это лучшим ответом любителям санкций и деструктивным силам, которые создают напряжение, сеют хаос и беспорядок.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.