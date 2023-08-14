Шойгу: иностранные делегации на «Армии-2023» - лучший ответ «любителям санкций»

Министр обороны России заявил, что на форуме будут представлены новаторские решения в области искусственного интеллекта и беспилотников.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что иностранные делегации, прибывшие на форум «Армия-2023», несмотря на сложную политическую ситуацию - лучший ответ «любителям санкций» .

«В сложной международной обстановке вы нашли возможность приехать, тем самым показав свое стремление продолжать контакты, укреплять и развивать обоюдновыгодное сотрудничество. Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок», - подчеркнул он, обращаясь к иностранным делегациям, прибывшим на форум в конгрессно-выставочный центр «Патриот».

Он напомнил, что форум в течение 9 лет является одной из ведущих мировых выставок. Новейшие разработки, представленные на «Армии-2023», уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в рамках СВО.

Также на открытии форума глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что западная военная техника, поставленная Киеву, оказалась далеко не безупречной в бою. В то же время, по его словам, российская техника и вооружение показали свою надежность и эффективность.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.