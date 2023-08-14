Никита Нагорный: региональный штаб «Юнармии» работает в каждом из 89 субъектов РФ
По словам Нагорного, вступление в «Юнармию» может занимать от дня до недели.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный заявил «Звезде», что сегодня в каждом из 89 субъектов России работает региональный штаб движения.
«У нас открыты везде местные отделения, в каждом из 89 регионов у нас сегодня работает региональный штаб», - сказал Нагорный в студии нашего телеканала на форуме «Звезде».
Нагорный отметил, что стать членом движения можно, подав заявку дистанционно на сайте «Юнармии».
Он отметил, что вступление в «Юнармию» может занимать от дня до недели.
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Материал подготовили Иван Петров и Николай Баранов.