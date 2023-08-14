В стране и мире МВТФ Армия-2023 Никита Нагорный: региональный штаб «Юнармии» работает в каждом из 89 субъектов РФ По словам Нагорного, вступление в «Юнармию» может занимать от дня до недели. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный заявил «Звезде», что сегодня в каждом из 89 субъектов России работает региональный штаб движения. «У нас открыты везде местные отделения, в каждом из 89 регионов у нас сегодня работает региональный штаб», - сказал Нагорный в студии нашего телеканала на форуме «Звезде». Нагорный отметил, что стать членом движения можно, подав заявку дистанционно на сайте «Юнармии». Он отметил, что вступление в «Юнармию» может занимать от дня до недели. Ранее конструктор бронетехники Сергей Абдулов заявил, что трофеи позволяют улучшать российские образцы. Материал подготовили Иван Петров и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика