Станция «Луна-25» провела вторую плановую коррекцию траектории полета

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Российская автоматическая станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории полета к спутнику Земли. Для это двигательные установки аппарата включились на 24,3 секунды.

Коррекция была проведена в 06.40 по московскому времени. Как сообщает госкорпорация «Роскосмос», все системы станции работают в штатном режиме, Земля сохраняет устойчивую связь с аппаратом.

Напомним, что 11 августа станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный к спутнику Земли. Это первая лунная экспедиция в истории современной России. Ожидается, что она совершит посадку 21 августа. Главная миссия - изучить и анализировать лунный грунт, чтобы узнать о наличии воды на Луне. Если ее обнаружат, то это станет первым шагом к созданию на естественном спутнике Земли полноценной российской обитаемой станции.