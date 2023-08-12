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Шойгу на Новой Земле проверил российскую группировку войск

08:00 12.08.2023
Министр обороны вместе с главой «Росатома» совершил облет объектов Центрального полигона России, где в с 1954 по 1990 годы провели 132 испытания различного оружия, в том числе ядерного.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота.

Вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым он облетел объекты Центрального полигона РФ, образованного 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на этом полигоне провели 132 испытания различного оружия, в том числе ядерного. Их суммарная мощность составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов.

Сейчас основные задачи Центрального полигона - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, Шойгу проинспектировал готовность объектов социнфраструктуры в поселке Белушья Губа. В этом населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе есть два спортзала и столовая.

В 2022 году по решению министра обороны на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Он занимает площадь более 6 тысяч квадратных метров. Для каждой возрастной группы есть отдельная игровая площадка, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий и соляная пещера. 

В настоящее время готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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