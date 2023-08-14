Церемония открытия форума «Армия-2023»: полная версия

Международный военно-технический форум «Армия-2023» сегодня начал свою работу. Сайт телеканала «Звезда» провел прямую трансляцию торжественной церемонии открытия форума.

Международный военно-технический форум «Армия» - выставочное мероприятие, организуемое Министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в этом году оборонное ведомство в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» планирует заключить контракты на сумму более 433 миллиардов рублей.

По словам министра, на форуме почти 1,5 тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке. На мероприятие приглашены главы 108 оборонных ведомств.