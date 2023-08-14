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Крым предложил ужесточить ответственность за распространение фото и видео военных объектов

Анастасия Бобылева
10:27 14.08.2023
Крым на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение в публичном пространстве фото и видео военных и стратегических объектов.
Крым предложил ужесточить ответственность за распространение фото и видео военных объектов
© Фото: Валентин Капустин, РИА Новости
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Крым планирует инициировать изменения в федеральное законодательство с целью ужесточить ответственность за распространение в публичном пространстве фотографий и видеозаписей военных и стратегических объектов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем», - говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.

Также это касается сообщений о результатах террористических атак, совершенных Киевом. По мнению главы республики, те, кто размещает подобную информацию, вольно или невольно являются пособниками киевского режима. При этом не важно, делает ли это человек ради повышения популярности, по глупости или по злому умыслу.

Аксенов призвал помнить о последствиях необдуманных решений, когда речь идет о безопасности РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пытался атаковать Крымский мост 12 августа. Он подчеркнул, что боевики каждый день отвечают на действия российских военнослужащих, и привел в качестве примера «красноречивое задымление на Крымском мосту».

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