Глава Минобороны КНР Шанфу посетит XI Московскую конференцию по международной безопасности

Министр обороны КНР Ли Шанфу примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности.

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Министр обороны Китая Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Китая.

«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», - сказал официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Отмечается, что глава китайского Минобороны выступит с речью на конференции по международной безопасности в Москве. Он также планирует встретиться с руководителями оборонных ведомств России и других стран и посетить воинские части Белоруссии.

Ранее Ли Шанфу отказался от встречи с главой Пентагона, которую предполагалось провести в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В США подтвердили эту информацию.