Переломный момент: в Белгороде и Орле отметили юбилей освобождения от нацистов в 1943 году

Орел и Белгород освободили за один день 5 августа 1943 года - это была часть Курской наступательной операции, которая сильно изменила ход войны.

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На Белой горе поднимают Знамя Победы. Ровно 80 лет назад с этой стратегической точки началось освобождение Белгорода. Красный флаг на этой вершине - один из главных символов победы для белгородцев.

Первыми 5 августа 1943 года в Белгород вошли подразделения 89-й и 305-й стрелковых дивизий 69-й армии. Как говорят историки, перед воинами-освободителями предстали руины старинного русского города.

Более 80% жилого фонда Белгорода было уничтожено в ходе боев.

Легендарное фото, сделанное 80 лет назад, хранится в архивах краеведческого музея. Здесь же можно оценить масштабы разрушений в послевоенном Белгороде.

«Условия необычайно тяжелые, нет крыш, нет стекол в окнах. Вот таким образом выходили из положения. Чудом сохранился склад консервного комбината, брали оттуда банки, при помощи глины вмазывали их в оконные рамы и таким образом получали от дождя, от ветра защиту», - рассказывает Оксана Цыгулева, заведующая научно-методическим отделом Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

Белгород оккупировали дважды, фашисты уничтожили почти всю историческую застройку. В парке Память белгородцы никогда не проводят развлекательных мероприятий - здесь похоронены 2,5 тысяч человек, казненных оккупантами. Расстреляны, повешены, сожжены - такие надписи здесь на каждой из надгробных плит.

Только в 30-тысячном Белгороде фашисты убили более 5 тысяч человек. День освобождения здесь отмечают как главный праздник. Цветы и венки возлагают к стелам «Город воинской славы» и к вечному огню.

В Орле 5 августа тоже отмечают день освобождения. В ходе Курской наступательной операции Красная армия выбила фашистов из этих городов в один день. Один из тех, кто освобождал Орел - Виктор Шигин. Он был участником легендарного танкового сражения под Прохоровкой.

С годовщиной освобождения Орла от фашистов горожан приехал поздравить почетный гражданин Орловской области - глава МВД Владимир Колокольцев.

Бои за освобождение Белгорода и Орла в 1943 году - часть Курской битвы. Она вошла в историю как одно из ключевых сражений всей Второй мировой войны. А Белгород и Орел стали городами первого салюта Великой Отечественной войны.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Никулина.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ. Правительство должно разработать план мероприятий в честь годовщины Победы в ВОВ в ближайшие три месяца.