Минстрой разрабатывает спецсчета, которые ограничат УК доступ к деньгам жильцов

Новая мера призвана исключить возможность УК свободно распоряжаться средствами жильцов, которые должны быть потрачены на оплату электроэнергии, воды, отопления и прочих услуг.

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По поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Минстрой разрабатывает специальные счета, на которых бы накапливались средства для оплаты коммунальных услуг. Данная мера вызвана отсутствием контроля расходования денежных средств управляющей компанией и неимением у жильцов возможности проверить, используются ли они по назначению.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что у жильцов есть возможность контроля этих средств только раз в году при утверждении отчета о расходах и плана будущих трат.

«Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат», - приводят его слова «Известия».

Кошелев добавил, что в случае недобросовестности УК нет уверенности, что средства не расходуются не по назначению. Например, на нужды других домов. Также нет уверенности, что УК оплачивает действительно оказанные услуги.

Отмечено, что с новых спецсчетов УК смогут оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций (электричество, воду, газ, тепло и др.). Новая инициатива призвана повысить финансовую прозрачность в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России изменился порядок оформления компенсаций за ЖКХ. Их размер будет доходить до 50% от суммы в платежных документах и оплачиваться за счет федеральной казны.