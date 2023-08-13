ДТП со взрывом в центре Москвы попало на видео

Движение на месте происшествия не затруднено.

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В Москве на Кутузовском проспекте в районе дома №27 легковой автомобиль наехал на мачту городского освещения и впоследствии загорелся. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено», - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города.

Напомним, ранее на севере Москвы также произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего на переходе, а после скрылся с места преступления.