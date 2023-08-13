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Третий подозреваемый в избиении участника СВО в Забайкалье сам пришел в полицию

Анна Назайкина
08:07 13.08.2023
Сейчас с задержанным работают сотрудники полиции.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Сотрудники полиции задержали третьего обвиняемого в избиении в Забайкалье участника специальной военной операции, передает «360». Как сообщили в МВД, 43-летний мужчина сам пришел в отделение.

До этого правоохранители разыскивали мужчину в лесных массивах, они проверяли дома и строения в находящихся рядом населенных пунктах.

Также полицейские работали с местными жителями и близкими мужчины, у которых могла быть информация о его местонахождении.

«В результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы, утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент с задержанным работают сотрудники полиции, материалы будут переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что третий соучастник избиения жителя Нерчинско-Заводского района был объявлен в международный розыск.

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