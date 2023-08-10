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Третьего соучастника избиения инвалида-ветерана СВО объявили в международный розыск

Тимур Шерзад
12:08 10.08.2023
В Забайкальском краевом суде сообщили об удовлетворении ходатайства следствия о заочном аресте 43-летнего Ивана Зырянова.
Третьего соучастника избиения инвалида-ветерана СВО объявили в международный розыск
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Третьего соучастника избиения имеющего инвалидность ветерана спецоперации объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Забайкальском краевом суде. 

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Ивана Зырянова.

Этот 43-летний мужчина холост, пока что не судим и нигде не работает. Он проживал с матерью в селе Нерчинский Завод. 

Ранее сообщалось о задержании одного из нападавших - ему 27 лет и он также проживает в Нерчинском Заводе. 

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