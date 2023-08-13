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Штурмовые группы ВС РФ захватили два опорных пункта боевиков на Купянском направлении

08:28 13.08.2023
После этого украинские националисты пытались вернуть утраченные позиции, однако российские военные отбили все атаки противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Штурмовые группы Вооруженных сил России захватили два опорных пункта, три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты украинских националистов в районе населенного пункта Ольшана на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Офицер добавил, что противник, пытаясь отбить утраченные позиции, провел две контратаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», - отметил Зыбинский.

Помимо этого, российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по вражескому опорному пункту в районе населенного пункта Синьковка, а бойцы разведывательно-ударного отделения с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили САУ производства Польши Crab в районе балки Шевцов Яр.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие отразили пять атак украинских националистов на Краснолиманском направлении. При отражении атак противника бойцы ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, БМП, бронемашину и миномет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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