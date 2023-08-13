Штурмовые группы ВС РФ захватили два опорных пункта боевиков на Купянском направлении
Штурмовые группы Вооруженных сил России захватили два опорных пункта, три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты украинских националистов в районе населенного пункта Ольшана на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Офицер добавил, что противник, пытаясь отбить утраченные позиции, провел две контратаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка.
«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы», - отметил Зыбинский.
Помимо этого, российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по вражескому опорному пункту в районе населенного пункта Синьковка, а бойцы разведывательно-ударного отделения с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили САУ производства Польши Crab в районе балки Шевцов Яр.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие отразили пять атак украинских националистов на Краснолиманском направлении. При отражении атак противника бойцы ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, БМП, бронемашину и миномет.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.