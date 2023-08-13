Бойцы группировки «Центр» отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие группировки «Центр» отразили пять атак украинских националистов на Краснолиманском направлении спецоперации, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-ой бригады национальной гвардии Украины», - отметил Савчук.
Украинская сторона при этих попытках потеряла до 80 человек. Помимо этого, российские военные уничтожили БМП, 120-мм миномет и бронемашину противника. Бои шли также на Сватовском направлении СВО, где артиллерия «Центра» отразила две атаки украинских штурмовиков. Националисты потеряли до десяти боевиков и боевую бронемашину.
В свою очередь, экипажи Су-34 управляемыми бомбами уничтожили три пункта временной дислокации и полевой склад боеприпасов в районах Невского и Пролетарского. Накануне стало известно, что бойцы штурмовых групп 6-ой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами противника на Купянском направлении.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.