При отражении украинских атак, бойцы ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, БМП, бронемашину и миномет.

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Военнослужащие группировки «Центр» отразили пять атак украинских националистов на Краснолиманском направлении спецоперации, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-ой бригады национальной гвардии Украины», - отметил Савчук.

Украинская сторона при этих попытках потеряла до 80 человек. Помимо этого, российские военные уничтожили БМП, 120-мм миномет и бронемашину противника. Бои шли также на Сватовском направлении СВО, где артиллерия «Центра» отразила две атаки украинских штурмовиков. Националисты потеряли до десяти боевиков и боевую бронемашину.

В свою очередь, экипажи Су-34 управляемыми бомбами уничтожили три пункта временной дислокации и полевой склад боеприпасов в районах Невского и Пролетарского. Накануне стало известно, что бойцы штурмовых групп 6-ой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами противника на Купянском направлении.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.