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Reuters: назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена осложнит перевыборы его отцу

Ян Брацкий
06:03 13.08.2023
По мнению одного из однопартийцев Джо Байдена, президенту в ходе предвыборной кампании придется постоянно комментировать ход судебного процесса, вместо декларации собственных идей и посылов.
Reuters: назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена осложнит перевыборы его отцу
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Действующий президент США Джо Байден столкнется с серьезными трудностями в ходе предвыборной кампании из-за того, что дело его сына Хантера выведено на уровень спецпрокурора, пишет агентство Reuters, со ссылкой на источник в Демократической партии.

«...им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстает перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом. Байден хочет говорить об экономике, оружии, национальной безопасности, у него будет меньше возможностей для этого», - пояснил демократ.

В истории США это может стать беспрецедентным случаем, когда кандидат-демократ, сын которого находится под следствием, будет бороться с республиканцем, которому также предстоит череда судебных процессов, сказал источник агентства.

Впрочем, до новых выборов на посту действующего главы Белого дома Байден может не досидеть. Накануне член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту США «за тяжкие преступления и проступки». По его мнению, Байден подорвал честность своего поста и навлек дурную славу на пост президента, предав доверие. Кроме того, американскому лидеру инкриминируются «мошенничество, взяточничество, вымогательство и злоупотребление полномочиями».

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