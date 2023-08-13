Минобороны: отражена атака украинского БПЛА в Белгородской области

Ударный дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

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Сегодня около 4 часов утра была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ударный дрон обнаружили и уничтожили в небе над Белгородской областью. Как сообщили на Фрунзенской набережной, жертв и разрушений нет.

Накануне в оборонном ведомстве рассказали об отраженной атаке украинских БПЛА в Крыму. Националисты использовали 20 беспилотников, 14 из которых были сбиты силами ПВО, а еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.