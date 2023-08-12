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ВС РФ уничтожили четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов на Купянском направлении

06:15 12.08.2023
Более взвода живой силы противника также было уничтожено в районе населенного пункта Ольшана.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ взяли под свой контроль четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов украинских националистов на Купянском направлении спецоперации. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами», - заявил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана было уничтожено более взвода живой силы противника. Также ВС РФ поразили пункты управления украинскими дронами.

Ранее стало известно об уничтожении более 10 объектов националистов экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 на трех направлениях спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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