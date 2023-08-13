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Вильфанд: купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

Елизавета Кондрикова
05:11 13.08.2023
Со временем купальный сезон в этом году может быть продлен до середины октября.
Вильфанд: купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Купальный сезон на курортах Черного моря в этом году будет длиться как минимум до 10 октября. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», - сказал синоптик.

Синоптик добавил, что позже купальный сезон может быть продлен до середины октября.

По словам Вильфанда, сейчас температура моря в Анапе составляет +25 градусов, в Сочи - +27, в Туапсе и Геленджике - +28.

В июле сообщили о планах создать к 2030 году круглогодичные морские курорты в России на Балтийском, Азовском, Каспийском и Японском морях. Новые курорты смогут расположить на своей территории до 10 млн туристов в год, будет создано дополнительно как минимум 44 тысяч новых гостиничных номеров.

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