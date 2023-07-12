В России создадут круглогодичные курорты на пяти морях

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Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Это случится к 2030 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма, сообщает РИА Новости.

Новые курорты должны быть рассчитаны на размещение не менее 10 млн туристов в год. Предполагается создать как минимум 44 тысяч новых гостиничных номеров. Отмечается, что приоритетными курортными местами будут Краснодарский край, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье.

По словам Чернышенко, ключевой показатель нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - количество внутренних турпоездок к 2030 году не менее 140 миллионов.

В Крыму круглогодичными курортами могут стать «Золотые пески России» и Саки, в Дагестане - Каспийский прибрежный кластер, в Калининграде - «Русская Балтика», на Кубани - Новая Анапа и Абрау-Дюрсо. Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале, где действует режим особой экономической зоны, и развитие ряда других туристических мест.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов и добавить туда парки развлечений и горнолыжные курорты.