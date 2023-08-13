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WP: напряжение между Киевом и Варшавой может привести к расколу

Ян Брацкий
05:13 13.08.2023
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что страны начнут конкурировать между собой после окончания спецоперации.
WP: напряжение между Киевом и Варшавой может привести к расколу
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Киев и Варшава могут допустить взаимные ошибки, которые на фоне напряженных отношений двух стран приведут к расколу. Об этом предупредил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Ошибки возможны, и, если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», - рассказал экс-министр в интервью Washington Post.

О том, что страны являются союзниками только до окончания спецоперации ранее признал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Дальше, по его мнению, Украина и Польша начнут конкурировать за те или иные потребительские рынки.

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