WP: напряжение между Киевом и Варшавой может привести к расколу

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что страны начнут конкурировать между собой после окончания спецоперации.

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Киев и Варшава могут допустить взаимные ошибки, которые на фоне напряженных отношений двух стран приведут к расколу. Об этом предупредил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Ошибки возможны, и, если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», - рассказал экс-министр в интервью Washington Post.

О том, что страны являются союзниками только до окончания спецоперации ранее признал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Дальше, по его мнению, Украина и Польша начнут конкурировать за те или иные потребительские рынки.