Украина намерена считать Польшу «близким другом» только до окончания конфликта

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Украина намерена рассматривать Польшу как «близкого друга» только до окончания конфликта. После этого страны станут конкурентами, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день - это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», - цитирует его ТАСС.

При этом, как отметил Подоляк, интересы Киева будут отстаивать жестко. Однако пока, по его словам, возникшие между Украиной и Польшей противоречия являются всего лишь дискуссией, которая не помешает хорошим отношениям двух стран.

Ранее из-за высказываний польского министра Марчина Пшидача в МИД Украины был приглашен посол Польши, которому заявили, что высказывания о неблагодарности украинцев за помощь не соответствуют действительности. Позднее уже Варшава вызвала украинского посла в дипломатическое ведомство.