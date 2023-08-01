Боец ВС РФ «Синоптик» рассказал, как расчеты «Градов» три дня наносили удары по боевикам

Боец с позывным «Синоптик» заявил, что пять «Градов» в течение трех дней отрабатывали удары по противнику, который пытался переместиться в другую точку.

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Российским бойцам, работающим с РСЗО «Град», приходится действовать в сложных условиях: жара, повсюду комары и даже змеи. Командир взвода с позывным «Местный» рассказал о своей службе.

«Ну как бы уже привычно. Особо этому внимания не уделяем. Жарко, душно - потерпим», - комментирует он.

Другой военнослужащий с позывным «Синоптик» рассказал, как российские бойцы заметили перемещения украинских боевиков и своевременно отреагировали на них.

«Были задействованы пять автомобилей все в целях. Два автомобиля подавляли огонь, а три работали по корректуре нашей пехоты и наших глаз. Нас похвалили, значит есть результат. Вышестоящее руководство прямо так и сказало, молодцы!» - отметил он.

Ранее «Звезда» показала кадры работы РСЗО «Град» и гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Российские военнослужащие нанесли точные удары по украинским боевикам.