Российские «Грады» обрушили огневой шквал на головы врага в зоне СВО

Расчет гаубицы Д-30 также нанес успешные удары по украинским боевикам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военные продолжают бить украинских боевиков из «Градов» в зоне спецоперации. Как это происходит, увидел корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.

Съемочной группе пришлось преодолеть немалое расстояние, чтобы дойти до машины «Града», которая расположена глубоко в лесу. Ее скрывают кроны деревьев от камер украинских беспилотников. Отработав по целям, военные покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

На следующей позиции работает ствольная артиллерия. Установка Д-30 стреляет громко, снаряды летят на 15 километров в сторону ВСУ. Артиллеристы своевременно и быстро отбрасывают врага все дальше от мирных городов России.

Ранее Минобороны России показало, как вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронемашину ВСУ на Запорожском направлении. Выпущенная ракета точно попала в цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.