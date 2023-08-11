ВОЗ сообщила, что за месяц число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 80%

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 10 июля по 6 августа было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала эпидемиологическую сводку, согласно которой отмечен рост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, в период с 10 июля по 6 августа данный показатель увеличился на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями.

При этом отмечается, что количество летальных исходов, которые были вызваны COVID-19, сократилось на 57%. По данным ВОЗ, во всем мире в названный период было зарегистрировано почти полтора миллиона новых случаев заболевания инфекцией и более двух с половиной тысяч смертей, вызванных вирусом.

В течение четырех недель 103 из 234 государств (44%) сообщили организации хотя бы об одном зарегистрированном случае заболевания коронавирусом. К 6 августа во всем мире было зафиксировано свыше 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей.

Накануне ВОЗ сообщила, что новый штамм COVID-19 EG.5 «Эрис» получил быстрое распространение в мире. В организации уточнили, что данный вариант вируса был переведен в категорию «представляющий интерес». Эксперты ВОЗ заверили, что сейчас высоких рисков, связанных с этим штаммом, нет.