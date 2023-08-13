Military Watch: российские Су-57 доказали свою высокую эффективность

Издание отметило новейший комплекс радиосвязи истребителя для более лучшей связи с наземными системами.

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 прошел более тщательные боевые испытания, в отличии от своих североамериканских и китайских «коллег». Кроме того, недавно самолет получил новейший комплекс радиосвязи, который значительно улучшит взаимодействие крылатой машины с наземными системами, пишет американский Military Watch Magazine.

«В отличие от китайских и американских аналогов, Су-57 прошел гораздо более тщательные боевые испытания, в том числе при выполнении сложных задач, таких как воздушно-десантные бои и подавление противовоздушной обороны на Украине», - говорится в статье.

В преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023» первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков анонсировал начало поставок Су-57 с двигателями второго этапа. Сейчас истребители проходят испытания.

Су-57 - многофункциональный перспективный истребитель, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с истребителями противника любых поколений, а также эффективно уничтожать наземные и надводные цели врага.