L'Equipe: Неймар перейдет из ПСЖ в «Аль-Хиляль» по контракту на 160 млн евро

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Форвард сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар договорился о подписании контракта стоимостью почти 160 млн евро с саудовским «Аль-Хилялем». Об этом сообщает L'Equipe.

Неймар договорился с саудовским клубом о двухсезонном контракте, в течение которого он получит почти 160 миллионов евро. Теперь ПСЖ и «Аль-Хилаль» должны согласовать условия. Переход 31-летнего бразильца в саудовский клуб - вопрос нескольких дней, сообщил также RMC Sport.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за парижский клуб во всех турнирах. Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Этим летом французский ПСЖ покинул также аргентинский форвард Лионель Месси. Чемпион мира перешел в «Интер Майами» на 4 года с зарплатой 50 миллионов долларов в год. Он уже стал одним из лучших бомбардиров в истории американского клуба.