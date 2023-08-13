Четыре человека погибли при теракте в мечети в иранском Ширазе

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Сегодня вечером в иранском городе Шираз двое вооруженных мужчин попытались проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах и открыли огонь. В результате нападения погибли, по предварительным данным, четыре человека, сообщает агентство IRNA.

По его данным, один из террористов убит на месте, а другой все еще на свободе. Отмечается, что отпор нападавшим дали силы безопасности, дислоцированные в святилище.

Напомним, 26 октября прошлого года в том же месте произошел теракт. Тогда в результате нападения погибли 13 человек.

По поводу произошедшего соболезнования выражал российский президент Владимир Путин. Он отмечал, что трудно представить более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни.

Глава государства подчеркивал, что терроризм нарушает не только закон, но и нормы морали. Владимир Путин подтверждал готовность Москвы сотрудничать с Тегераном по вопросам противостояния терроризму.