Четыре человека погибли при теракте в мечети в иранском Ширазе
Сегодня вечером в иранском городе Шираз двое вооруженных мужчин попытались проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах и открыли огонь. В результате нападения погибли, по предварительным данным, четыре человека, сообщает агентство IRNA.
По его данным, один из террористов убит на месте, а другой все еще на свободе. Отмечается, что отпор нападавшим дали силы безопасности, дислоцированные в святилище.
Напомним, 26 октября прошлого года в том же месте произошел теракт. Тогда в результате нападения погибли 13 человек.
По поводу произошедшего соболезнования выражал российский президент Владимир Путин. Он отмечал, что трудно представить более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни.
Глава государства подчеркивал, что терроризм нарушает не только закон, но и нормы морали. Владимир Путин подтверждал готовность Москвы сотрудничать с Тегераном по вопросам противостояния терроризму.