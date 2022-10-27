Путин выразил соболезнования президенту Ирана по поводу теракта в Ширазе

Он подчеркнул, что произошедшее является циничным преступлением против норм закона и морали.

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси по поводу произошедшего в Ширазе теракта. Текст его телеграммы был размещен на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни», - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что терроризм нарушает не только закон, но и нормы морали. Он также подтвердил готовность Москвы сотрудничать с Тегераном по вопросам противостояния терроризму.

Ранее в США подтвердили причастность к поддержке протестов в Иране. Помощник Байдена по нацбезопасности встречался с иранскими оппозиционерами, чтобы узнать, чем еще могут помочь США «для поддержки протестов в Иране».