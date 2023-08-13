«Военные опции на столе»: перерастет ли кризис в Нигере в большой африканский конфликт

Черный континент замер в ожидании новой большой войны, на которую сейчас западноафриканские страны толкает Вашингтон. В центре внимания по-прежнему ситуация в Нигере, где в конце июля военные отстранили от власти прозападного президента и взяли власть в свои руки.

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На этой неделе в столице соседнего государства - Нигерии - состоялся экстренный саммит регионального блока африканских стран ЭКОВАС. И там под давлением Вашингтона было принято решение о силовой операции и восстановлении конституционного порядка в Нигере - читай возвращении его под контроль Запада. Когда и в каком объеме начнется интервенция - пока не понятно, но легкой прогулки в этом случае не будет ни у кого.

Военные Нигера уже сообщили, что готовы сражаться, и пригрозили, что в случае вторжения в их страну иностранного легиона свергнутого президента ликвидируют. И никакие сладкие обещания и угрозы прибывшей на неделе в Нигер Виктории Нуланд на военных не подействовали. Встречаться с Дамой с печеньками новые власти демонстративно отказались.

Французская авиабаза в Ниамее, столице Нигера, в окружении многотысячной толпы. Это сторонники новой власти, и они призывают иностранный военный контингент - а это без малого полторы тысячи человек - уехать из страны. Французские военные здесь базировались годами и были кнутом в руках официального Парижа, который де-факто проводил на континенте колониальную политику. Африканцы, кажется, решили взять нежеланных гостей измором - они несколько часов подряд дудели в вувузелы.

Гнев местных жителей вызвали попытки Франции вернуть к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Вместе с семьей его арестовали пришедшие к власти военные. Именно их, то есть новое руководство страны, как раз и желает устранить Елисейский дворец. В среду французские подразделения атаковали президентскую нацгвардию, убив пять солдат и ранив еще четверых. Кроме того, французы освободили из местных тюрем террористов, чтобы использовать их в своих целях. Об этом рассказал представитель Национального совета по защите Нигера.

Внутренний конфликт одной страны, который начал разгораться на Черном континенте три недели назад, из-за вмешательства соседей может перерасти в большую африканскую войну. Новым властям Нигера сейчас угрожают не только французские солдаты. ЭКОВАС - африканский аналог НАТО, в который входит 15 стран, ранее выдвинул революционерам ультиматум: либо они возвращают власть свергнутому президенту, либо союз вооруженных сил начнет военное вторжение. Срок ультиматума истек на этой неделе. И теперь 25-тысячная армия интервентов приведена в боевую готовность и ждет команды.

«Комитет начальников штабов постановил активировать, привести все наши силы в боевую готовность. Войска ЭКОВАС будут дислоцированы для восстановления конституционного порядка в Нигере», - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

К военному конфликту может подключиться и соседняя Нигерия. Ее президент осудил военный переворот в Нигере и тоже поручил своему штабу проработать сценарий военной операции в соседней стране под предлогом восстановления конституционного режима.

«Мы выражаем свою солидарность с народом Нигера и его демократически избранным президентом. Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства. Мы наложим санкции для того, чтобы восстановить порядок в стране. И, учитывая, что наш ультиматум был проигнорирован, военные опции также находятся на столе», - заявил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу.

Решение ЭКОВАС о военной интервенции в Нигер ожидаемо поддержали и в министерстве иностранных дел Франции.

Сама идея о внешнем вмешательстве у нигерцев вызывает ярость. Ее они выплеснули на крупнейшем в стране стадионе. 30 тысяч человек выкрикивали с забитых под завязку трибун лозунги. Собравшиеся скандировали: «долой Францию» и «долой ЭКОВАС».

О том, чем может закончиться военная интервенция в Нигер и об угрозе гуманитарной катастрофы в стране в условиях тотальной блокады смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».