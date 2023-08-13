Полуобнаженная россиянка выпала из окна в Таиланде

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В таиландском городе Паттайя при падении с седьмого этажа многоквартирного дома погибла 32-летняя россиянка. Трагедия произошла в воскресенье утром, сообщает газета Bangkok Post. Отмечается, что нижняя часть тела женщины была обнажена.

Предположительно, россиянка выпала из комнаты своего 30-летнего мужчины. Он утверждает, что произошел несчастный случай. Следов борьбы на месте сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

«Когда прибыла полиция, бойфренд держал в руке стакан с алкогольным напитком и казался неудержимо пьяным. Первоначально он отказался сотрудничать с полицией», -говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что с января по июнь этого года Таиланд посетили около 791 574 россиян. Это на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины граждан РФ прилетели в аэропорт Пхукета. Они являются основным источником туристов на остров.

Отмечается, что Таиланд начал приспосабливаться к потребностям россиян. В международном аэропорте Пхукета уже делают объявления на русском языке, а многие названия магазинов и уличные вывески написаны кириллицей.

Кроме того, недавно состоялось открытие генерального консульства РФ на Пхукете. Торжественную церемонию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.