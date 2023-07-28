В Таиланде заявили о росте числа туристов из России на 1000%

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С января по июнь этого года Таиланд посетили около 791 574 россиян. Это на 1000% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на министерство туризма и спорта страны сообщает Bloomberg.

Отмечается, что более половины граждан РФ прилетели прямо в аэропорт Пхукета. Россияне в этом году являются основным источником туристов на остров.

Таиланд уже начал приспосабливаться к потребностям туристов из РФ. Так, в международном аэропорте Пхукета уже делают объявления на русском языке.

Кроме того, многие названия магазинов и уличные вывески написаны кириллицей. Также в ресторанах начали готовить привычные для россиян блюда.

Напомним, две недели назад состоялось открытие генерального консульства РФ на Пхукете. Торжественную церемонию посетил Сергей Лавров.