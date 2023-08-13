Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Сегодня в городе Мелитополь прогремел взрыв. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже», - написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт на железной дороге. Злоумышленники хотели подорвать состав с военной техникой и грузами для ВС РФ.

Диверсанты получили взрывчатку от кураторов из СБУ. Задержание боевиков прошло около схрона. По оперативным данным, фигуранты причастны к покушениям на должностных лиц Запорожской области.