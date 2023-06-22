ФСБ задержала диверсантов ВСУ в Мелитополе, совершивших покушение на должностных лиц

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Группу диверсантов задержали в Мелитополе сотрудники ФСБ России.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, диверсанты готовили теракт на железной дороге.

«Получена информация о планируемом террористами подрыве железнодорожных путей в момент следования состава с военной техникой и грузами для ВС РФ», - отметили в ФСБ.

Сотрудникам ФСБ стало известно, что диверсанты уже получили самодельную взрывчатку от кураторов из СБ Украины для подрыва железной дороги. Задержание боевиков произошло около схрона, в который они спрятали взрывчатку для теракта на железной дороге.

Кроме того, по оперативным данным, фигуранты причастны к покушениям на должностных лиц в Запорожской области с использованием самодельной взрывчатки.

«Несколько человек получили ранения, один человек скончался», - уточнили в ФСБ информацию о жертвах покушений диверсантов.

Напомним, что накануне сотрудники ФСБ России провели успешную операцию по разоблачению украинского шпиона в Нальчике. По данным следствия, 44-летний гражданин Украины собирал секретные сведения, которые могли использовать ВСУ во время проведения военной операции против России.