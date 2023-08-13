В «Динамо» подтвердили переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитник московского клуба не попал в заявку на матч РПЛ против «Балтики».

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не попал в заявку на матч РПЛ против «Балтики», поскольку уходит из команды в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщил главный тренер столичного футбольного клуба Марцел Личка в эфире «Матч ТВ».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок клуба “Реал Сосьедад”», - сказал Личка.

Наставник сообщил, что 20-летний полузащитник не выйдет на поле, а будет смотреть игру с трибуны. Второй тайм матча проходит в эти минуты, бело-голубые ведут 1:0.

Ранее ФК «Реал Сосьедад» согласовал условия личного контракта с Захаряном. Ожидалось, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Кроме того, клуб из Москвы намеревался сохранить часть прав на игрока.

Захарян впервые вышел на поле за основную команду «Динамо» в 2020 году. В 89 матчах за этот клуб он забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. За сборную он сыграл семь матчей с 2021 года.

«Реал Сосьедад» выступает в Ла Лиге - высшем футбольном дивизионе Испании.