ФК «Реал Сосьедад» согласовал условия личного контракта с Захаряном

По предварительной информации, испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

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Футбольный клуб «Реал Сосьедад», выступающий в высшем испанском дивизионе (Ла Лига), согласовал условия личного контракта с россиянином Арсеном Захаряном, который является игроком московского «Динамо». Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

По предварительным данным, клуб из Доностии-Сан-Себастьяна заплатит за 20-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что клуб из Москвы хочет сохранить часть прав на игрока. Динамовцы оценили полузащитника сборной России в 15 миллионов, однако испанцы намерены сбить цену на три миллиона. Закрытие сделки ожидается в ближайшие дни.

В прошлом году российский хавбек был интересен лондонскому «Челси». Тогда за игрока предлагали около 15 миллионов евро. Этим летом за Захаряном активно следили амстердамский «Аякс», римский «Лацио», роттердамский «Фейеноорд», французский «Страсбург» и испанская «Севилья».

В пяти матчах сезона-2023/24 Захарян отличился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Действующее соглашение футболиста с бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года.