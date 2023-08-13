В МО РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Донецком направлении

По данным Минобороны России, в ходе неудачных атак украинские националисты также потеряли 3 боевые бронемашины и 2 автомобиля.

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Вооруженные формирования украинских националистов потеряли более 300 военнослужащих убитыми и ранеными при попытке атак на позиции российских войск в районах четырех населенных пунктов на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», - сказал он.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики пытались вести наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Слаженные действия военнослужащих и артиллерии группировки войск «Юг» позволили отразить шесть атак противника, отметили в МО РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что военнослужащие ВС РФ отразили пять атак украинских националистов на Краснолиманском направлении. Отмечается, что российские бойцы уничтожили до 80 боевиков, БМП, бронемашину и миномет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.