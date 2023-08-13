В стране и мире спецоперация Опубликованы кадры уничтожения замаскированной точки ВСУ со Starlink На опубликованных Министерством обороны РФ кадрах отчетливо видно поражение FPV-дроном объекта противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который используют вооруженные формирования украинских националистов. В российском оборонном ведомстве сообщили, что операторы FPV-дронов вскрыли замаскированную точку спутниковой системы связи. На опубликованных кадрах отчетливо видно поражение дроном объекта противника. В результате точного попадания вражеский комплект связи был уничтожен, отметили в МО РФ. Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили в Николаевке пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика